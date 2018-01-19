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Büyükşehir’den çocuklara jest

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’deki ilk ve ortaokullarda okuyan tüm çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi verileceğini söyledi.

Büyükşehir’den çocuklara jest
Başkan Mustafa Çelik’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. 7-15 yaş grubunda başvuru yapan tüm çocuklara eğitim vermek üzere planlamalarını yaptı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Buz Pateni Pistinde sömestr tatili süresince ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler, kayıtlarını Spor A.Ş.’nin internet sitesinden online olarak yaptırabilecekler.
 
İHA                                                                                                
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