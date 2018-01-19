Büyükşehir’den çocuklara jest

Başkan Mustafa Çelik’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. 7-15 yaş grubunda başvuru yapan tüm çocuklara eğitim vermek üzere planlamalarını yaptı.
Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Buz Pateni Pistinde sömestr tatili süresince ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler, kayıtlarını Spor A.Ş.’nin internet sitesinden online olarak yaptırabilecekler.
İHA
Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Buz Pateni Pistinde sömestr tatili süresince ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler, kayıtlarını Spor A.Ş.’nin internet sitesinden online olarak yaptırabilecekler.
İHA