Büyükşehir’den Halisdemir’in memleketine itfaiye desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidimiz Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’ne verilen itfaiye aracı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önünde Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla teslim edildi.



Başkan Mustafa Çelik, aracın hayırlı olmasını dileyerek “İnşallah şehidimizin adına yakışır hizmetlerde bizim de çorbada tuzumuz olur” ifadelerini kullandı.



Vali Süleyman Kamçı ise, 15 Temmuz’un simgelerinden Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in memleketine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de bazı hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Şimdi de itfaiye aracının bağışlandığını ifade eden Vali Kamçı, “Her an onların yanındayız” diye konuştu.



Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak da itfaiye aracına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek bu ihtiyacın giderilmesinden dolayı teşekkür etti.



Kurum Haberi

