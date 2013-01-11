Büyükşehir'den İddialara Yanıt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, “Dün bir grup CHP milletvekilinin dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilikten hüküm giymiş Hacı Ali Hamurcu ile birlikte TBMM'de yaptıkları şov, CHP'nin ortaya attığı iftiraların altında kaldığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu" şeklinde başlayan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Savcılar tarafından iki kez, ‘Kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verilen ve kesinleşen bir konuda, hiçbir yeni belge, bilgi ve gelişme yokken bahsi geçen olaydan hüküm giymiş Hacı Ali Hamurcu ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenlemek, algı idaresi yapmaya devam etmekten başka bir şey değildir. Dünkü basın toplantısında Hacı Ali Hamurcu'nun söylediği, 'İfadem emniyette kayboldu', 'Aldığım rüşvetleri deftere kaydettim', 'Belediye yöneticilerinin mal varlıkları araştırılmadı' gibi söylemler onlarca kez dile getirilmiş, üstelik de savcılar tarafından incelenmiş ve gerçek olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Gerek adli makamlar gerekse de belediyemiz tarafından onlarca kez ispatlanan bu asılsız iddiaların durduk yere yeniden gündeme getirilmesini, gündem değiştirme ve attıkları iftiraları kanıtlayamamalarından doğan hezeyan olarak kabul ediyoruz. 'Bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur' diye bilinen yaygın bir söz vardır. Ortaya attıkları itham ve yalanları mahkemeler tarafından tescillenen, iftiraları nedeniyle tazminat davalarına mahkum edilen CHP'lilerin, sürekli aynı şeylerle kamuoyu önüne çıkmasını şaşkınlıkla ve hayretle karşılıyoruz.

Son söz olarak da konuya ilişkin her türlü bilgi, belge ve evrakı isteyen herkese vermeye hazır olduğumuzu ifade eder, kamuoyuna saygıyla sunarız."