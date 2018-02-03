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Büyükşehir’den kesintisiz trafik için kesintisiz mesai

Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nda kesintisiz trafiği sağlamak için katlı kavşak çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir’den kesintisiz trafik için kesintisiz mesai

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapımı devam eden Hulusi Akar Bulvarı Katlı Kavşakları ile Melikgazi Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Katlı kavşakların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çelik, -5 derecelik sıcaklığa rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekiplere teşekkür etti.

Melikgazi Katlı Kavşağı’nda hızla ilerleyen çalışmalar sonucu alt geçidin üstü kapatılarak Kızılırmak Caddesi istikameti trafiğe açılmıştı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı istikametinde açılan alt geçitte çalışmaların hızla devam ettiğini yerinde gören Başkan Mustafa Çelik, katlı kavşağı planlanandan önce tamamlayarak trafiğe açacaklarını söyledi.
İHA
 
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