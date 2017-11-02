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Büyükşehir’den örnek mezarlık

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı’nı, yaptığı çevre düzenlemeleriyle Türkiye’de örnek bir mezarlık haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda beş firmanın katılımıyla yeni bir ihale daha yapıldı.

Büyükşehir’den örnek mezarlık
Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi ve otopark yapılması işi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 047 bin TL olan ihaleye beş firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Kanun İnşaat: 1 milyon 390 bin TL
Cenikler İnşaat: 1 milyon 652 bin TL
Oğuz İnşaat: 1 milyon 867 bin TL
Halil Çetin-Ecem İnşaat Ortak Girişimi: 1 milyon 977 bin TL
Fahri Taban İnşaat: 2 milyon 008 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
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