Büyükşehir’den örnek mezarlık

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi ve otopark yapılması işi ihale edildi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 047 bin TL olan ihaleye beş firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Kanun İnşaat: 1 milyon 390 bin TL

Cenikler İnşaat: 1 milyon 652 bin TL

Oğuz İnşaat: 1 milyon 867 bin TL

Halil Çetin-Ecem İnşaat Ortak Girişimi: 1 milyon 977 bin TL

Fahri Taban İnşaat: 2 milyon 008 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.