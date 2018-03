Büyükşehir'den Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Bu kapsamda Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği üyeleri (ZERİD), Kayseri Görme Engelliler ve Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar başta olmak üzere Geriatri Merkezi'nden yaşlılar ve Muharip Gaziler Derneği üyeleri, haftanın belirli günleri Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinde ücretsiz olarak spor yapıyor.

Zihinsel engelli öğrencilere Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde, belediyeye ait spor tesislerinde futbol ve basketbol oynatıyor. Bu öğrencilerin spor tesisine ulaşım imkanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Öte yandan Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Perşembe ve Cumartesi günleri Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak fitness yapıyor. Kayseri Görme Engellileri Spor Kulübü sporcuları da Pazar günleri Yeşil Mahalle halı sahada futbol antrenmanı yapma şansı buluyor.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar da yine Büyükşehir Belediyesi'nin spor merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Kimsesiz çocuklar, Talas TOKİ Spor Tesisleri'nde eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Bunların yanı sıra, Geriatri Merkezi'nden yaşlılar ile Muharip Gaziler Derneği üyeleri de çeşitli zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Koordinatörü Ali Üstünel, vatandaşların sportif aktivitelere katılımını arttırmak amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek "Şu an Büyükşehir Belediyemize ait olan spor merkezlerimizde 3 bin 550 kayıtsız üyemiz bulunuyor. Yaz Spor Okullarını, Spor Okulu olarak bütün yıla yaydık ve 23 branşta kurslarımız devam ediyor. 01 Nisan tarihi itibariyle de 24 ayrı semt parkımızda sabah sporu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ZERİD, Sevgi Evleri, görme engelliler, Geriatri Merkezi ve Muharip Gaziler gibi dernek ve kuruluşlara Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlandırıyoruz. Spor eğitmenleri nezaretinde devam eden bu etkinliğimiz büyük ilgi görüyor ve takdir topluyor" dedi.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Çağtay Aksöz, Büyükşehir Belediyesi'nin her fırsatta kendilerine destek verdiğini belirterek görme engelli sporcuların Kadir Has Stadyumu'nda bulunan fitness salonunda spor yoluyla sosyalleştiğini kaydetti.

ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli ise Büyükşehir Belediyesi'nin kendilere sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki, diğer her alanlarda hizmet verdiği gibi sporda da engellileri unutmadı, bize spor tesislerinin kapılarını açtı. Desteklerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanan engelli vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek Başkan Özhaseki'ye teşekkür ettiler.