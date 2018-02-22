Büyükşehir’e 31 milyon gelir

Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısında bulunan ikinci grup dört adet konut alanı arsası ile dört adet konut+ticaret alanı arsasını ihaleye çıkardı. İhale Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. İhaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlık etti.

Arsalar Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulan arsalar 2 milyon 920 bin TL ile 6 milyon TL arasında alıcı buldu. 8 adet konut ve konut+ticaret alanı arsasının tamamı satılarak 30 milyon 580 bin TL gelir elde edildi.

Kurum Haberi

