Çağan’a Yozgatlı desteği

Çağan Medya Genel Müdürü Deniz Çağan’ın 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti’den 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı olmasının ardından Yozgatlılar Derneği Başkanı Metin Sarıaslan, hemşherileri olarak 250 bin Yozgatlının bu durumla gurur duyduğunu söyledi.

“Deniz Çağan’ ihtiyacımız var”

Sarıaslan, desteklerinin her zaman Deniz Çağan’la olduğunu söyleyerek, “Bizim bugüne kadar yıllar öncesine gidip bu derneğin kurucusu olan ve bizimde aynı zamanda onursal başkanımız olan Mustafa Çağan’ın oğlu olması nedeniyle bizim gerçekten dernekçilikte fedakarlık isteyen, maddi ve manevi desteklere ihtiyacımız zamanlarda her zaman bizlere el uzatmışlardır. Şimdi de bizim kendilerini desteklememiz gerekiyor. Yakın zamanda benim Yozgatlılar Dernek Başkanı olarak aynı memleketin, aynı yörenin insanları olmamızdan dolayı da bizler kendi aramızda ortak yönetim kurulu kararıyla destekleme kararı aldık. Bizim gönlümüz ister ki Kayseri’de bulunan bütün hemşerilerimizin o seviyeye gelip aday adayı olması, bizlerle de o şekilde ikili ilişiklerde başarılı olmasını istiyoruz. Bizler burada 220 bin kadar nüfusa sahibiz. Eğer Deniz Çağan gibi daha bir aday çıkıyorsa desteklemek bizimde ufkumuzu açar. Bizlerin Deniz Çağan gibi insanlara ihtiyacımız var. Bugün bürokrasideki işlerimizi kolaylaştırmak için bunlara ihtiyacımız var. Bizim insanlarımızın okuma oranı çok yüksek ama devlet kademelerinde hep memur olarak var. Bizim üretken insanlara ihtiyacımız var” dedi.

‘Bizim Deniz Çağan gibi ufku geniş, bizimle iç içe olabilecek insanlara ihtiyacımız olduğu için desteklerimiz hep onunla’ diyen Sarıaslan, “Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Nasıl insanların suya ihtiyacı varsa bizimde öyle insana ihtiyacımız var. Şu anda Allah nasip ederse böyle insanlar mevki sahibi olursa bizler bundan çok mutlu oluruz. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Biz bundan onur, gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kurum Haberi

