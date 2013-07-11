Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çakmakla Önce Elini, Sonra Araziyi Yaktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde gaz doldurmaya çalışırken alev alan çakmağı yere atan şahıs, yaklaşık 100 dönüm arazideki kuru ot ve çalıların yanmasına neden oldu.

Çakmakla Önce Elini, Sonra Araziyi Yaktı
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Derebaşı Köyü Garazyarığı mevkiinde N.S., gaz doldurmaya çalıştığı çakmağı alev alıp elini yakması üzerine yere attı. Çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazide bulunan kuru ot ve çalılar yanarak zarar gördü. N.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.