Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Derebaşı Köyü Garazyarığı mevkiinde N.S., gaz doldurmaya çalıştığı çakmağı alev alıp elini yakması üzerine yere attı. Çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazide bulunan kuru ot ve çalılar yanarak zarar gördü. N.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)
Çakmakla Önce Elini, Sonra Araziyi Yaktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde gaz doldurmaya çalışırken alev alan çakmağı yere atan şahıs, yaklaşık 100 dönüm arazideki kuru ot ve çalıların yanmasına neden oldu.
11 Temmuz 2013 Perşembe 13:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.