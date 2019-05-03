Çalış: “Sizlerle gurur duyuyorum”

2013’TEN BERİ YAPILMIYORDU
20 Mayıs 2013’te 19’uncusu düzenlenen binlerce üniversiteliyi bir araya getirerek bütün yılın yorgunluğunu attığı spor, kültür ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra konserler ile renklenen Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri 13 Mayıs 2014’te Soma faciası nedeniyle 1 yıl ertelenmişti. 1 yıl sonra 14 Mayıs 2015’te yapılan açıklamada ise, “Erciyes Üniversitesi tarafından 18-20 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan geleneksel "20. Öğrenci Bahar Şenliği" Valilik kararı gereğince İLERİ BİR TARİHE ertelenmiştir. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimiz bilgilerine” denilmişti.
ŞENLİĞİN İLK GÜNÜ ÖZBEY SAHNE ALDI
6 yıl aradan sonra yeniden yapılan ERÜ Bahar Şenlikleri 2 Mayıs 2019’da Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz’in şenlik meşalesini yakmasıyla başladı. 13 ile 17 saatleri arasında gün boyu aktivitelerin yapıldığı şenlikte, öğrenci müzik grupları da konserler verdi.
Akşam 20.00’da ise sahneyi sanatçı Merve Özbey aldı. Özbey verdiği konserde öğrencilere müzik ziyafeti yaşattı. Konser boyunca çok dinlenen şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin unutulmaz şarkılarını da seslendiren Özbey, konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, dinleyicilere şarkı söylemenin yanı sıra, şarkı aralarında alana toplananlarla da sahneden sohbet etti, espriler yaparak konsere gelenleri güldürdü.
“BEN SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”
Bahar Şenlikleri’nde sanatçı Özbey’in sahneye çağırdığı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kalabalığa konuşma yaptı. Prof. Çalış, “Bahar Şenliği’ne hepiniz hoş geldiniz. Ne güzelsiniz. Bahar Şenliği’ni bu sene yapıyoruz. Bizim amacımız göreve geldiğimde söylediğim gibi araştırma odaklı, öğrenci odaklı bir üniversiteyi gerçekleştireceğiz. Sizlerin sesine kulak verdik ve 20. Öğrenci Bahar Şenliği’ni yapıyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra tek araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan ve mezun olmaktan gurur duyunuz. Ben sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.
Sanatçı Merve Özbey, “Böyle bir rektöre sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Seneye inşallah yine yaparsınız, ben de yine gelir miyim’ diye sorunca, Rektör Çalış, “Allah’tan bir mani gelmezse seneye daha büyüğünü, daha uzun süre yapacağız” diye cevap verdi.
ÖZBEY: “KAYSERİ, O KADAR GÜZELDİNİZ Kİ…”
Özbey, performansıyla Kayserililere ve üniversite öğrencilerine unutulmaz bir konser verirken, sesiyle de dinleyenleri büyüledi. Özbey, konser sonrası sosyal medyadan yaptığı kısa konuşmada, “Kayseri Erciyes Üniversitesi o kadar güzeldiniz, o kadar enerjiktiniz ki, vallahi hala konserin adrenali devam ediyor desem yeridir” dedi.
SIRADA HANDE YENER VE KIRAÇ VAR
Şenliğin ikinci günü olan 3 Mayıs 2019 Cuma günü de gün boyu ödüllü rekreaktif etkinlikler ve yarışmalar yapılacak. Akşam ise Türk Pop Müziğin sevilen ismi Hande Yener vereceği konser ile sevenleriyle buluşacak.
Şenliğin son günü 4 Mayıs Cumartesi de Türk Anadolu Rock müzisyeni Kıraç ile de Bahar Şenliği’nin kapanışı yapılacak.
20 Mayıs 2013’te 19’uncusu düzenlenen binlerce üniversiteliyi bir araya getirerek bütün yılın yorgunluğunu attığı spor, kültür ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra konserler ile renklenen Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri 13 Mayıs 2014’te Soma faciası nedeniyle 1 yıl ertelenmişti. 1 yıl sonra 14 Mayıs 2015’te yapılan açıklamada ise, “Erciyes Üniversitesi tarafından 18-20 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan geleneksel "20. Öğrenci Bahar Şenliği" Valilik kararı gereğince İLERİ BİR TARİHE ertelenmiştir. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimiz bilgilerine” denilmişti.
ŞENLİĞİN İLK GÜNÜ ÖZBEY SAHNE ALDI
6 yıl aradan sonra yeniden yapılan ERÜ Bahar Şenlikleri 2 Mayıs 2019’da Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz’in şenlik meşalesini yakmasıyla başladı. 13 ile 17 saatleri arasında gün boyu aktivitelerin yapıldığı şenlikte, öğrenci müzik grupları da konserler verdi.
Akşam 20.00’da ise sahneyi sanatçı Merve Özbey aldı. Özbey verdiği konserde öğrencilere müzik ziyafeti yaşattı. Konser boyunca çok dinlenen şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin unutulmaz şarkılarını da seslendiren Özbey, konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, dinleyicilere şarkı söylemenin yanı sıra, şarkı aralarında alana toplananlarla da sahneden sohbet etti, espriler yaparak konsere gelenleri güldürdü.
“BEN SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”
Bahar Şenlikleri’nde sanatçı Özbey’in sahneye çağırdığı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kalabalığa konuşma yaptı. Prof. Çalış, “Bahar Şenliği’ne hepiniz hoş geldiniz. Ne güzelsiniz. Bahar Şenliği’ni bu sene yapıyoruz. Bizim amacımız göreve geldiğimde söylediğim gibi araştırma odaklı, öğrenci odaklı bir üniversiteyi gerçekleştireceğiz. Sizlerin sesine kulak verdik ve 20. Öğrenci Bahar Şenliği’ni yapıyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra tek araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan ve mezun olmaktan gurur duyunuz. Ben sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.
Sanatçı Merve Özbey, “Böyle bir rektöre sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Seneye inşallah yine yaparsınız, ben de yine gelir miyim’ diye sorunca, Rektör Çalış, “Allah’tan bir mani gelmezse seneye daha büyüğünü, daha uzun süre yapacağız” diye cevap verdi.
ÖZBEY: “KAYSERİ, O KADAR GÜZELDİNİZ Kİ…”
Özbey, performansıyla Kayserililere ve üniversite öğrencilerine unutulmaz bir konser verirken, sesiyle de dinleyenleri büyüledi. Özbey, konser sonrası sosyal medyadan yaptığı kısa konuşmada, “Kayseri Erciyes Üniversitesi o kadar güzeldiniz, o kadar enerjiktiniz ki, vallahi hala konserin adrenali devam ediyor desem yeridir” dedi.
SIRADA HANDE YENER VE KIRAÇ VAR
Şenliğin ikinci günü olan 3 Mayıs 2019 Cuma günü de gün boyu ödüllü rekreaktif etkinlikler ve yarışmalar yapılacak. Akşam ise Türk Pop Müziğin sevilen ismi Hande Yener vereceği konser ile sevenleriyle buluşacak.
Şenliğin son günü 4 Mayıs Cumartesi de Türk Anadolu Rock müzisyeni Kıraç ile de Bahar Şenliği’nin kapanışı yapılacak.
Haber: Ekrem Nazlı