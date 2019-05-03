Çalış: “Sizlerle gurur duyuyorum” Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve 2013’te 19’uncusu düzenlendikten sonra iptal edilen Bahar Şenlikleri, 6 yıl aradan sonra yeniden yapıldı. Şenliğin ilk gününde sanatçı Merve Özbey, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:41