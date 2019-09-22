Çalış’a imzalı Kekilli albümü

Şarkıcı Murat Kekilli’nin hayranları Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Çalış ile sohbet eden fanlar, Erciyes Üniversitesi’ndeki çalışmaları takip ettiğini belirtti. Murat Kekilli Fan Club yöneticisi Levent Bilgin, fan kulübü olarak Erciyes Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları takip ettiklerini söyleyerek, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri'nin bir numaralı üniversitesi olduğunu belirtti. Bilgin, Rektör Çalış’a başarılar diledi ve gelecek sefer düzenlenecek olan Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde Murat Kekilli'yi görmek istediklerini söyledi. Bilgin, Rektör Çalış’a teşekkür ederek, sanatçı Kekilli’nin imzalı bir albümünü hediye etti.

