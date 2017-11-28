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"Çalışmak en büyük şiarımdır"

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası'nın değişmesinin ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Ali Ramazan Benli, kentte görev yapan basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenledi.

"Çalışmak en büyük şiarımdır"
Toplantıda konuşan Benli, basının desteğinin kendileri için itici bir güç olacağını söyledi. 
Kayseri'de göreve başladığından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Benli, "Benden önce şehrimizde sağlık alanında çalışmış ve emeği geçmiş başta il sağlık müdürlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sağlığım bütün kademelerinde hizmet etmiş bir hekim olarak Kayseri'yi yeni bir anlayışla hep birlikte bir adım daha ileri götürmenin mücadelesini vereceğiz" dedi.
Çalışmayı kendine şiar edindiğini belirten Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bir bayrak yarışı ve bu makamlar bizlere emanettir. Halkımızın sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, ilimizin sağlık sorunlarını çözmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Odağında insan olan her bireyi kendi ailemizden bir birey olarak gören anlayışla en iyi hizmeti vermek için ekibimizle birlikte en yüksek gayreti sergileyeceğiz. Amacımız, sağlık müdürlüğü yapmak değil, ekibin başında ekiple birlikte çalışarak Kayseri'yi sağlık açısından en iyi yerlere taşımanın gayretini sarf etmektir. Biz burada öncelikle mevcut pozisyonun fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafı çektikten sonra neler yapabiliriz, nasıl bir vizyon geliştirebiliriz bunları değerlendireceğiz. Çalışmak benim en büyük şiarımdır. Çok çalışarak, mevcut sorunların hepsi çözülür. Çözülmez diye bir şey yok."
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