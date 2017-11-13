Tamer, Kayseri'de en çok iş istekleri ile karşılaştıklarını belirterek, “İş bulduğumuz insanların çoğu, beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri'de çalışmak isteyene iş çok” ifadelerini kullandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında toplantı öncesi basın toplantısı düzenleyen Tamer, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Nöbetçi vekil" uygulamasında halktan en çok iş bulma isteği konusunda başvuru aldıklarını belirten Tamer şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda en çok tayin isteği ile karşı karşıyaydık. Ancak, son dönemlerde nöbetçi vekil uygulamasında en çok karşılaştığımız talep iş oldu. Bu konu ile ilgili iş bulduğumuz insanların çoğu, bulduğumuz işi beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Oysa Kayseri'de çalışmak isteyene iş çok.”

Memurlar. Net

