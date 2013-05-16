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Çalıştığı Hastanede Sergi Açtı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Hemşire Serap Canan Uzun, çalıştığı bölümün konferans salonunda sergi açtı.

Çalıştığı Hastanede Sergi Açtı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde kendi el emeği eserleri sergileyen Hemşire Serap Canan Uzun, Osmanlı kağıt kesme sanatı, mozaik, ahşam boyama ve yağlı boya üzerine ‘Allah’, ‘Muhammed’ yazılarının bulunduğu eserleri sergilediğini söyledi.
Uzun, serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, “Sergide 45 parça tablo, 20 parça küçük ahşap boyama bulunuyor” dedi. Uzun, sergiyi açmaktaki asıl amacının öksüz ve yetim çocuklara derslik açmak olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımla da hobilerimi paylaşmayı düşündüm. Bu sergiyi açmamda yardımcı olan Cem Bey ve Süleyman Bey’e teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu sergiye davet ediyorum” dedi.
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