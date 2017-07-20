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Cami-Çocuk buluşmasına büyük ilgi

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Cami-Çocuk Buluşması, Melikgazi İlçe Müftülüğü'ne bağlı Safa Camii'nde gerçekleştirildi.

Cami-Çocuk buluşmasına büyük ilgi
Safa Camii'ndeki programa katılan İl Müftüsü Şahin Güven, “Yaz Kur’an Kursları”na katılan çocuklara, onların camileri mesken edinmelerini sağlayan ailelere ve eğitim öğretimlerini sağlayan Kur’an kursu eğitici ve öğreticilerine teşekkür etti.
Güven, "Sizler, camilerimizde, Kur’an kurslarımızda 4 yaşından itibaren eğitim alarak gelecek nesillerimizin imanlı, ahlaklı, anne babasına saygılı, vatanına milletine hizmet edecek evlatlar olarak yetişeceksiniz.
Cami-Çocuk buluşmalarındaki maksatlarımızdan birisi,bu cami ve civar camilerdeki çocuklarımızın bir araya gelmesini sağlamaktır. Ayrıca en büyük maksatlarımızdan biri de camilerimizin sadece yaşlılara ve erkeklere mahsus bir yer olmadığını bilmenizdir. Buralar, çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için ibadet etme ve ilim öğrenme merkezleridir. Onun için her mahalledeki cami, o mahallede bulunan kadınlara - erkeklere, gençlere - yaşlılara hizmet eden önemli bir eğitim kurumudur, ibadet merkezidir. Bu sebeple, beş vakit namazlarımızı camilerimizde kılabilmeyi öğretebilmek için yine camilerimizde programlar yapıyoruz" dedi.
"Sizlere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in bir hadisinin sadece bir bölümünü hatırlatmak istiyorum. Efendimiz, mahşer gününde herkesin, bugünkü sıcaklardan daha şiddetli sıcakların olduğu bir ortamda, insanların gölge arayacakları bir günde, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kısım insandan bahsetmiştir. Onlardan bir tanesi, camilere gelip giden, cami cemaati olarak camide büyüyen gençler olduğunu haber veriyor bizlere. Camilerde ve Kur’an kurslarında almış olduğunuz bilgileri evlerinize gittiğinizde hem anne babalarınıza hem de dede ve ninelerinize anlatın" diye konuştu.

İHA

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