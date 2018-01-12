“Cami dışında da aktif olmalıyız”

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “TİDEF’in organize ettiği bu programda emeği geçen bütün Hocalarımıza teşekkür ediyorum. İki gün boyunca Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ni bu programa tahsis eden Abdulkadir Kabdan Hocama, aynı zamanda İl Müftü yardımlarına ve İlçe Müftülerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler, yalnızca cami içerisinde değil, cami dışında da faaliyetlerde bulunmak durumundayız. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı, cami dışındaki faaliyetlere fazlasıyla önem vermeye başladı. Hastanelerde manevi rehberlerimiz, KYK yurtlarında yine gençlere rehberlik yapmak üzere Hocalarımız var elhamdülillah. Bu iki günlük programın, hayırlar getirmesini ve çalışmalarımıza ivme katmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



“Kendinizi camiye kapatmayın”

İlk seminer konuşmacısı olan Ayasofya Camii İmam Hatibi Mahmut Toptaş, ‘Etkili Din Görevlisi’ konulu sunumunda, “Görevlerimizde, düzenliliğe, disipline dikkat etmemiz gerekir. Her zaman vaktinde görevimizin başında olmalıyız. Herkesi kazanma yolu ve herkesin giriş kapısı ayrıdır. Malumdur ki aynı anne babanın çocukları olarak kardeşler, birbirinden çok farklıdır. Güzel işler yapacak olanların, işleriyle ilgili ciddi ciddi düşünmeleri, kafa yormaları gerekir. Kötülük yolunda olanlar nasıl kafa yoruyorlarsa, biz iyilik yolunun yolcuları, bunun daha ötesinde çaba sarf etmeliyiz. Müezzinlerimiz, beş vakit okudukları ezanlarla insanların yüreklerine dokunmalıdırlar; insanlara, kendilerini kurtuluşa çağırdıklarını hissettirmelidirler” ifadelerini kullandı.



Programa, Ayasofya Camii İmam Hatibi Mahmut Toptaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koç, TİDEF Genel Başkanı Mustafa Yelek, Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hüseyin Öresin, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkanı Şaban Karaköse; Kayseri’den İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Mehmet İzci, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Hacılar İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, İncesu İlçe Müftüsü Ali Bingöl, Kocasinan İlçe Müftü Vekili Mahmut Ceyhan, Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut, ve bu ilçelerdeki B ve C gurubu camilerde görev yapan imam hatipler katıldı.

İHA

