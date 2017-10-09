Cami-i Kebir yeşillenemiyor!

Camikebir Mahallesi’nde Taşhan işhanının hemen yanı başında yer alan bölgeyi atıl durumdan kurtararak gelişigüzel park edilen araçlara engel olmak ve vatandaşın hizmetine sunmak için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi çevre esnafından geçer not almıştı. Ancak 1 aya yaklaşan çalışmalar neticesinde çok az yol kat edilmesi bu kez eleştirilere neden oldu. Alt yapı çalışması tamamlanan alanda yaklaşık 1 haftadır devam eden çim serme işlemi ise bir türlü bitirilemedi.

Hal böyle olunca havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı şu günlerde “Park başka bahara kaldı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Haber: Ufuk ÇAMDAL





