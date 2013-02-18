Cami Tuvaletinde 6 Bin TL Buldu

Kayseri’de 72 yaşındaki Kazım İzgi, mühendis olan yeğeninin araması üzerine evde bulunan parayı poşete koyarak Hunat Mahallesi’ne geldi. Burada bir süre dolaşan ve abdest almak için hazırlık yapan Kazım İzgi, tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada 6 bin 700 TL’nin bulunduğu poşeti düşürdüğünü fark etmedi. Abdest aldığı sırada poşeti düşürdüğünü fark ettiğini anlatan Kazım İzgi, “Tuvaletin temizlik görevlileri ile görüştük. Parayı kimsenin bulmadığını söylediler. Daha sonra 3 genç bana yardımcı oldu ve polisi aradık. Melikgazi İlçe Emniyet Amirliği’ne gittik ve burada paramı kaybettiğime dair dilekçe yazarak imzaladım” dedi.

Kazım İzgi, paranın geri gelmeyeceğini düşündüğünü belirterek, “Allah insanı iyilerle karşılaştırsın. Bir gün sonra polis beni aradı ve paranın bulunduğunu söyledi. Polis merkezinde imza karşılığında parayı teslim aldım” diye konuştu.

Kazım İzgi, Kırıkkale’de namaz kılarken bilezikleri çalınan Şeker Durmaz’ın olayını da haberlerden öğrendiğini belirterek, “İnşallah çalan hırsız vicdana gelir de o parayı geri getirir” dedi.

Kayseri’de yaklaşık iki aydır işsiz olduğunu ve olay günü iş görüşmesi için dolaştığını belirterek, “Ben de tuvalet ihtiyacımı karşılamak için Hunat Camii’nin tuvaletine girmiştim. Yerde poşet içinde para olduğunu gördüm. İş görüşmesinden sonra polise teslim etmek için parayı çantama koydum” diye konuştu.

6 aydır işsiz dolaştığını ve biriken taksitleri olduğunu söyleyen Mehmet Atıcı, “Allah da bizi böyle imtihan etti. Demek ki helal paraymış. Kırıkkale’de meydana gelen olay da beni üzdü. Bu olay da inşallah diğer insanlara karşı bir örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.