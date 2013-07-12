Cami ve Bağ Evi Fareleri Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Hoca Hasan Camii, Bürüngüz Camii ve Hacı Ahmet Özkan Camii içinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının zanlısı olarak şüpheli C.Y.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca Erenköy Mahallesi 1459. sokakta M.Y.’ye ait bağ evine girerek 4 oto lastiği, halı ve bakır mutfak malzemeleri çaldığı belirlenen M.P.’nin suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Yakalanarak gözaltına alınan her iki şüphelinin de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. (iha)

