Edinilen bilgilere göre, Yenidoğan mahallesi Tarım sokakta bulunan Ali Ramazan camiinde meydana gelen olayda, cami tuvaletinde abdest alan 64 yaşındaki M.K. iddiaya göre kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze aracı hayatını kaybeden M.K.’yi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. (iha)
Cami'de Abdest Alırken Öldü
Kayseri’de, cami tuvaletinde abdest alan bir kişi hayatını kaybetti.
16 Ocak 2013 Çarşamba 11:31
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