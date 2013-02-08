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Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Sonunda Yakalandı Ama...

Kayseri’de camilere namaz kılma bahanesi ile girerek ayakkabı çaldığı belirlenen bir kişi önce kameralara, sonra polis ekiplerine yakalandı.

Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Sonunda Yakalandı Ama...
Kayseri merkezde bulunan camilerde meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızlığın meydana geldiği camilerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, namazı yarıda bırakarak ayakkabı çalan A.İ.’yi tespit etti. Eşkali tespit edilen A.İ., son olarak aynı yöntemle ayakkabı hırsızlığı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.
Çaldığı ayakkabıları sattığı ortaya çıkan A.İ., hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan A.İ., nöbetçi mahkemece 500 TL kefaletle serbest bırakıldı. (iha)
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