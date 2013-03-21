Camilerde Atık Pil Kampanyası Sürüyor

Atık pillerin toplanılması ile ilgili olarak bina görevlileri ile başlayan çalışmanın mahalle muhtarları, alışveriş merkezleri ve okullarda düzenlenen kampanyalar ile devam ettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, atık pil toplama kampanyası sonrasında en çok pil toplayan camiye özel kent mobilyası verileceğini ve imamın da özel ödül ile ödüllendirileceğini belirtti.

Cami çevresinde yer alan ve halk ile arasında bir set olarak duran duvarları yıkarak camileri halk ile bütünleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“ Nikel ve kurşun bileşimleri ile üretilen enerji aküleri son derece zararlıdır. Bu neden ile pil olarak bilinen bu atıkların mutlaka geri dönüşüm ile toplanılması ve çevreye verecek zararların önlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile hem çevre korumacılığı gerçekleştirilmiş hem de ekonomiye katkı sağlanmış olmaktadır. Çünkü toplanan bu pil atıkları yeniden değerlendirilmek ve ham madde olarak kullanılmak üzere pil fabrikalarına gönderilmektedir.”

Başkan Büyükkılıç, 31 Mayıs’da sona erecek olan Camiler Arası Atık pil Toplama Kampanyasının çok anlamlı bir çalışma olduğunu, toplumumuzu ve çevremizi bu denli yakından ilgilendiren böylesine önemli bir çalışmanın ödül töreninin de yine anlamlı bir günde “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde yapılacağını ve dereceye girenlerin ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.