Camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa Türkiye'ye borçluyuz

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye, Dumlupınar Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Burak Derneği iş birliğiyle "Kudüs Demek; Mekke, Medine, İstanbul Demek" başlıklı panel yapıldı.

Vaiz Şeyh Muhammed Arif paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin Filistin ve Kudüs konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Filistin halkının minnettar olduğunu belirtti.

Kudüs'ün İslam dünyası için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Arif, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa, bugüne kadar o mübarek mekanlarda secdeye gidebiliyorsak önce Rabbimize sonra da Türkiye'ye borçluyuz. Bu topraklarda Osmanlı askerleri şehit olmuştur. Bu mübarek toprakların korunmasında bu örnek tavrı nasıl unutabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT üyesi ülkelerin liderlerini tek çatı altında toplamayı başardı ve oy birliğiyle karar alındı. Şunu aklınızdan çıkartmayın: Belki bu şeref sizlerin sayesinde gerçekleşecek ey Türk kardeşlerim, bunu uzak ihtimal olarak görmeyin."

Arif, dünyanın neresinde olursa olsun, nerede kan ve gözyaşı varsa Türkiye'nin yardım elini uzattığını sözlerine ekledi.

AA

