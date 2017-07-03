Çamlık Milli Parkı'ndaki tesisler yenileniyor

Düzenlenen açılış programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, siyasi parti il başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Açılış sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Yurtnaç, Çamlık Milli Parkı’nın Yozgatlılar için çok önemli olduğunu söyledi.

Yurtnaç, Yozgat’ta yaşam kalitesini artıracak çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Yozgat’ı Termal Kongre ve Spor Turizm Merkezi haline getireceğiz. Çamlık da bu konuda önemli bir merkezdir. Burada yaptığı çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ise "Çamlık, yapılan hizmetlerle her geçen gün güzelleşecek ve gelişecek. Yozgat’ı yaptığımız hizmetlerle gelişen, değişen ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çamlık Milli Parkı’nın son 15 yıldır ihmal edildiğini aktaran Belediye Başkanı Arslan da çamlığın Yozgat’ın ilk göz ağrısı ve vazgeçilemeyecek bir mekan olduğunu belirtti.

Arslan, insanların vakit geçirecekleri sosyal olarak oyalanacakları mekanların kalmadığına değinerek, şöyle konuştu:

“Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Çamlığın işletmesini Yozgat Belediyesi olarak biz kiraladık. Bütün işletmelerin bakımı, onarımı bize geçti. Çamlığı, Yozgat’ın iftihar edeceği bir mekan olarak planladık. İlk etapta Çamlık Et Lokantası’nı 600 bin lira bir harcama ile restore ettik. Açılışını da bugün itibarıyla gerçekleştirdik.”

Çamlığı Yozgat’ın sosyal ihtiyacına cevap verecek bir mekan haline getireceklerini dile getiren Arslan, "Ayrıca Çamlıkta vatandaşların yararlanması için tur yolları oluşturduk. ATV ve bisiklet, fayton turları düzenledik. Belediye meclisinde belirlediğimiz ücret dahilinde bir ATV turu 20 liraya bisiklet turu ise 10 liraya atılacak." ifadelerini kullandı.

AA

