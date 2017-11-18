Çanakkale ruhu yeniden canlandı

Şehir Tiyatrosunda düzenlenen konferans öncesinde öğrenciler Mehteran Takımı tarafından karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Konferansa katılan Kore gazisi 89 yaşındaki Ali Çelik, savaş yıllarını anlatarak öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Konferansta, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, en büyük kahramanlık ve fedakarlık destanı olan Çanakkale Zaferinin ruhunu ve gururunu nesilden nesile aktarabilmek amacıyla 450 öğrenciye Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde görevli Okutman Ahmet Nedim Kilci tarafından sunum yapıldı.

Çanakkale’de Türk askerinin imkansızı başardığı ve vatan sevgisini ile iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğunu belirten Kilci, bu destanın her satırında insanlık onuru olduğunu, bu onurun, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Mehmetçiklere ait olduğunu kaydetti.

Kilci, “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimizin en kıymetlisi bildiği kutsal vatan toprağını canı pahasına korumasını bildi. Savaşı kazanmamızdaki en büyük etken Çanakkale ruhudur. Bu ruh, vatan sevgisi ve iman gücü ile besleniyor. Şehit kanlarıyla yoğrulan vatanımızda birlik ve beraberliğimizi diri tutarak Çanakkale ruhunu muhafaza etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar tarafından Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde görevli Okutman Ahmet Nedim Kilci’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Konferansa katılan ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan öğrenciler de, duygulu anlar yaşadıklarını, Çanakkale Ruhunu hayatları boyunca yaşayacaklarını belirterek, bu konferansı düzenleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

İHA



