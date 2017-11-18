Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çanakkale ruhu yeniden canlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ÇOGEP kapsamında yürütülen 'Her şey Bir Umutla Başlar Projesi' kapsamında yapılan Çanakkale Ruhu konulu konferansın ikincisi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Çanakkale ruhu yeniden canlandı
Şehir Tiyatrosunda düzenlenen konferans öncesinde öğrenciler Mehteran Takımı tarafından karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Konferansa katılan Kore gazisi 89 yaşındaki Ali Çelik, savaş yıllarını anlatarak öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
Konferansta, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, en büyük kahramanlık ve fedakarlık destanı olan Çanakkale Zaferinin ruhunu ve gururunu nesilden nesile aktarabilmek amacıyla 450 öğrenciye Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde görevli Okutman Ahmet Nedim Kilci tarafından sunum yapıldı.
Çanakkale’de Türk askerinin imkansızı başardığı ve vatan sevgisini ile iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğunu belirten Kilci, bu destanın her satırında insanlık onuru olduğunu, bu onurun, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Mehmetçiklere ait olduğunu kaydetti.
Kilci, “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimizin en kıymetlisi bildiği kutsal vatan toprağını canı pahasına korumasını bildi. Savaşı kazanmamızdaki en büyük etken Çanakkale ruhudur. Bu ruh, vatan sevgisi ve iman gücü ile besleniyor. Şehit kanlarıyla yoğrulan vatanımızda birlik ve beraberliğimizi diri tutarak Çanakkale ruhunu muhafaza etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.
Konferans sonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar tarafından Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde görevli Okutman Ahmet Nedim Kilci’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
Konferansa katılan ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan öğrenciler de, duygulu anlar yaşadıklarını, Çanakkale Ruhunu hayatları boyunca yaşayacaklarını belirterek, bu konferansı düzenleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.