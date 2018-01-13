Çanakkale’de bin şehidimiz var



Kendi dedesi de Çanakkale şehidi olan Başkan Rıza Yağar, Çanakkale ruhunun yaşatılması adına gerekli ihtimamın gösterilmediğini düşündükleri için 1 yıl önce dernekleşmeye gittiklerini söyledi. Derneklerinin diğerlerinden temel farkının hiçbir çıkar gözetmeksizin ve herhangi bir ideolojiye yakın durmadan faaliyet göstermek olduğunu belirten Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, “Çanakkale dendiği zaman benim gözlerim yaşla doluyor ve tüylerim diken diken oluyor. Hepimizin aynı duyguları taşıdığını biliyorum. Şahsım bu yola çıkarken naçizane bir eksikliği fark ettim ve vereceğim mücadele bir nebze olsun bu açığı kapatmak için ekip arkadaşlarımla mücadelemi sürdürüyorum. Son dönemde yaşanan gelişmeler bu güç ve cesarete her zaman ihtiyaç duyacağımızı göstermektedir. Çanakkale ruhunu yalnızca 18 Mart değil, 365 gün diri tutulmalıdır ve bu toplumun buna çok ihtiyacı vardır” dedi.



Kayseri’de 700 civarında Çanakkale şehidi tespit ettiklerini belirten Başkan Yağar, eski kayıtlara göre yaklaşık bin şehidin olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. Başkan Yağar, aile büyüklerinde Çanakkale şehidi olduğunu düşünenlerin kendilerine derneğin internet sayfasından ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.



İHA

