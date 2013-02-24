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Çantayı Unuttu, Herkesi Korkuttu

Kayseri'de bir halı saha yanına bırakılan çanta korkuya neden oldu.

Çantayı Unuttu, Herkesi Korkuttu
Kocasinan ilçesi İnönü Parkı'nda bulunan halı saha yanına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çantanın etrafında güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları çantanın yanından uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanının çantayı kontrol etmesi üzerine çanta içerisinde elbise olduğu anlaşıldı. Çantanın cezaevinden çıkan bir vatandaşa ait olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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