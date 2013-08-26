Alınan bilgilere göre, İncesu ilçesindeki evlerinin önünde çatapat diye tabir edilen yanıcı madde ile oynayan 8 yaşındaki F.K. oyun oynadığı yerde bulunan kuru otların tutuştu. Ateşin rüzgarın etkisi ile aynı mevkide bulunan meşelik alana yayılması neticesinde 5 hektar meşelik alan yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Çatapat ile Oynayan Çocuklar Meşeliği yaktı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde çatapatla oynayan 8 yaşındaki çocuk, 5 hektarlık meşelik alanın yanmasına neden oldu.
26 Ağustos 2013 Pazartesi 14:43
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