Çatıdan Düşen Kadın Hastanelik Oldu

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lokman caddesi Kaysı Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, N.A(24) tıkanan soba bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Ancak, dengesini kaybeden N.A(24), 4 metre yüksekten aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.A, komşularının haber verdiği 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A'nın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

