Çatışmayı değil uzlaşmayı seçtik

Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek 4. Dönem toplu sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yetkili olan 11 sendikamız ile birlikte yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle ciddi kazanımlar elde ettiğimiz ve memurun yüzünü güldüren, konfederasyon ve bağlı sendikalarımızı sevindiren bir sözleşme imzaladık” diyen kalkan; “Tekliflerimizi hazırlarken, sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk, teklifleri aldık. Mali tekliflerimizle ilgili Ekonomik AR-GE Birimi'miz detaylı çalışmalar ve raporlar hazırladı. 4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde Kamu İşveren Heyeti teklifini 2018 için 3+3 ve 2019 için 3+3 olarak açıkladı. Kamu İşveren Heyetinin olası tutumuna göre hazırladığımız ‘Bu Teklife Evet’, ‘Müzakere Edilebilir’ ve ‘Bu Teklife Kapalıyız’ kartonlarından ‘Bu Teklife Kapalıyız’ı kaldırdık ve ‘Cebimiz de kapımız da açık, yeni bir teklif bekliyoruz’ mesajını vererek o günkü oturumu sonlandırdık. Müzakere sürecinin son günü olan 21 Temmuz'da Kamu İşveren Heyeti yeni teklifini 2018 için 3,5 + 3,5, 2019 için 4+5 olarak açıkladı. Gece sürekli toplantı halinde bulunduğumuz sendika genel başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu teklifi de ‘Müzakereye hazırız ama imza için yetmez, yeni bir adım daha bekliyoruz’ diyerek reddettik. 15 Temmuz'u yaşamış bir Türkiye'nin şartlarının farkında olmakla birlikte memurun rıza göstermeyeceği bir teklifi kabul edemezdik. Sunulan teklifin bir miktar daha artırılmaması durumunda imza atmayacağımızı beyan ettik. Türkiye'nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çeşitli kesimlerin karalama ve değersizleştirme çabalarına karşın kamuoyunu, kamu görevlilerini ve üyelerimizi doğru bilgilendirmek adına ürettiğimiz kazanımlardan bazılarını bu vesileyle izah etmekte fayda görüyoruz. İmza altına aldığımız Toplu Sözleşmede 45 maddesi genel, 213 maddesi hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede bağıtlanan kazanımlar elde ettik.” diye konuştu.

En düşük memur maaşının, aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929; 2019'un ikinci yarısına gelindiğinde 3 bin 198 TL'ye yükselmiş olacağını belirten Başkan Kalkan şunları söyledi:

“Sonuç itibariyle Türkiye'nin zorlu dönemeçlerden geçtiği bir dönemde, sorumluluğunu üstlendiğimiz kamu görevlilerinin haklarını merkeze alarak, çatışmayı değil uzlaşmayı tercih eden bir tavır gösterdik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin hakem heyetine gitmeksizin uzlaşmayla neticelenmesini bu yönüyle önemli buluyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu Çetin şartlar ve hassas süreçler dikkate alındığında varılan uzlaşmanın olası bir gerginlik ihtimalini devre dışı bırakmasını en az elde edilen kazanımlar kadar değerli bir kazanım olarak görüyoruz. 15 Temmuz gibi ciddi bir badireyi henüz atlatmış ve bunun bir devamı olarak gördüğümüz küresel kuşatmanın giderek kesifleştiği ülkemizin bu şartları dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanımların değeri daha iyi anlaşılacaktır. Toplu Sözleşmenin mimari Memur-Sen bugüne kadar yetkili olarak girdiği bütün toplu sözleşmelerden memura çok önemli kazanımlar sağlayarak yüzünün akıyla çıkmıştır. Memur-Sen'in bugüne kadarki kazanımlarını anlayabilmek için, bizim yetkili olduğumuz dönemlerden önceki toplu sözleşme sonuçlarına bakılması yeterli olacaktır. “

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



