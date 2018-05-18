Cavit Yurttaş Camii'nin temeli törenle atıldı Melikgazi İlçesi Köşk Mahallisende mahallesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılacak olan Cavit Yurttaş Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan hayır sahibi Cavit Yurttaş, tüm katılımcılara teşekkür ederek, herkesin küçük, büyük meblağ demeden mali ölçülerde hayır sahibi olması ve bu mutluluğu tatması gerektiğini söyledi.

Her hafta birden fazla açılış, temel atma gibi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılı. ise, "Kayseri'nin neresine baksanız hangi okul, hangi dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim, sağlık ve ibadet merkezleri alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Cavit Yurttaş Camisi'nin temel atma töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca Köşk Mahallesinde hızlı bir yapılaşma olmaktadır. Bu hızlı ve modern yapılar ile Köşk Mahallesi artık prestijli semtler arasında yer almaktadır" dedi.

iHA



