Çelik: “1 Mayıs’ı coşkuyla Adana’da kutladık”

‘Daha Çok Örgütlenme, Daha Güçlü HAK-İŞ” ve ‘Ücretlerdeki Vergi Yüküne Hayır’ talepleriyle gerçekleştirilen kitlesel 1 Mayıs kutlamasını, Adana İstasyon Meydanında binlerce Hak-İş üyesinin coşkuyla kutladığını söyleyen Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti, “ Hak-İş Konfederasyonumuz 5 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs’ı her yıl ayrı illerde kutlama kararı alınmıştı. 2014 de Kayseri, 2015 de Konya, 2016 da Sakarya’da, 2017 de Erzurum’da, bu yıl da Adana’da coşku ve heyecanla kutlama yaptık. Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak Kayseri’den programa 27 otobüsle yaklaşık 1500 üyemizle katıldık. Ülkemizin dört bir tarafından kutlamalara katılan üyelerimiz alış veriş yaparak esnaflarımıza katkı sağlıyor. Adana esnafımızda bundan mutlaka olumlu etkilenmiştir. Kavgasız, gürültüsüz, taşsız, sopasız, gazsız ve tomasız 1 Mayıs kutlamalarının yapılabileceğini Hak-İş Konfederasyonu olarak herkese defalarca göstermiştik. Adana da yaptığımız kutlamalarımızda bunu bir kez daha başarıyla gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayarak mitingimize katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çelik açıklamasında HAK-İŞ’in taleplerini şöyle sıraladı:

“Ülkemizde ücretlerden kesilen vergi yükü çok fazladır. Vergi toplamadaki temel ilke az kazanandan az, çok kazanandan çok almak olmalıdır. İşçinin eline geçen net ücret yüksek vergi tarifeleri nedeniyle yıl başından yıl sonuna kadar giderek erimektedir. Bu yüzden ağır vergi yükleri için HAK-İŞ olarak yeni bir çalışma başlattık. İşçinin hele ki asgari ücret ile çalışıyorsa ilave bir yükün altında girmesi doğru değildir. Bu yüzden ısrarla bir kez daha söylüyoruz ki, ücretlerdeki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır. Bunun yerine, daha adil ve emekçiden yana bir vergi sistemi uygulanmalıdır. Kadınların, gençlerin, emeklilerin ve işsizlerin sorunları var. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Örgütlenme sorunumuz var. Sendikalaşma oranları ülkemizde ne yazık ki çok düşük. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. Örgütlülüğün daha geniş tabana yayılmasını istiyoruz. Hep birlikte daha çok örgütlenmeli, ülkemize yakışan sendikalaşma oranlarına bir an evvel ulaşmamız gerekmektedir. Canımızı yakan iş kazaları var. İş kazalarında daha çok canımız yanmasın istiyoruz. Ülkemizdeki milli istihdam seferberliğinin başarılı olmasını ve işsizlik rakamlarının tek haneli rakamlara indirilmesini istiyoruz. İstihdam temelli kalkınma politikaları oluşturulsun istiyoruz. Kıdem tazminatı fonu kurulmasını istiyoruz. Çalışanların kıdem tazminatından, işverenin inisiyatifine bırakılmadan yararlanmasını istiyoruz. Çocuk işçiliği mücadele yılı olarak kabul edilen 2018 yılında bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Enflasyon rakamlarının aşağı seviyelere inmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması, daha iyi ücret seviyelerinin belirlenmesini istiyoruz. Emekçiler olarak ücret artışlarında, enflasyon kadar zam dayatmasına hayır diyoruz. Büyüyen gelişen Türkiye’den emekçiler daha fazla pay alsın diyoruz. Kayıtdışı istihdamın azaltılmasını, insan onuruna yakışmayan, güvencesiz çalışma sisteminin sona erdirilmesini, daha iyi bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını istiyoruz. Teşvik mekanizmalarında sendikalı işyerlerine öncelik verilmesini istiyoruz. Sosyal diyalogun etkin işletilmesi, birlikte çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını istiyoruz. Ülkemize sığınan bütün göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.”

HAK-İŞ Konfederasyonu bağlı tüm üye sendikalarıyla ve on binlerce üyesiyle birlikte 1 Mayıs’ı Adana’da kitlesel olarak kutlamasının sevincini davul-zurnalar, halaylar, oyun havaları, türküler, şarkılar ve şiirlerle paylaştılar.

İHA