Çelik Kasa Faresi Operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yaptığı tespit edilen suç örgütünü çökertmek için bir ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Yapılan inceleme sonucu suç örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, Kayseri, Konya, Afyon, Karaman, Niğde illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen M.P ile Ö.P ve Ş.Ş gözaltına alındı, iki kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların son hırsızlık olayında suçüstü yakalandığı ve evlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para ile ziynet eşyası ele geçirildiği belirtildi. Zanlıların, özellikle, fabrikalar, benzin istasyonları ve güvenlik görevlisi bulunan işyerlerini hırsızlık amacıyla seçtikleri belirlendi. Zanlıların güvenlik görevlisi bulunan yerde çelik kasa bulunma ihtimaline karşı bu yerleri seçtikleri anlaşıldı. Zanlıların benzin istasyonlarında gerçekleştirecekleri soygunla ilgili, bir gün önceden gidip keşif yaparak çalışanların hareketlerini izledikleri öğrenildi. Zanlıların girdikleri işyerlerinde çelik kasaları olay yerinde açarak, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirtildi. Zanlıları adım adım izleyen ekiplerin, son hırsızlık olayında suç örgütüne suçüstü yaptığı kaydedildi.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak, örgüte liderlik yapmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında işyerlerinde hırsızlık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (iha)

