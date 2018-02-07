Çelik'ten Alevi derneğine taziye ziyareti

Vakıf ve Dernek Başkanı Sadık Genç, Hasan Müldür’ün cenaze töreni ve sonrasında yaşananları anlatarak, "Katıldığı toplantılarda, birlik ve beraberlikte Kayseri’yi hep bir model olarak anlatırdı. Cenazesinden sonra CHP’li, MHP’li, AK Parti’li herkes başsağlığı diledi. Cenazesinde de her kesimden insan vardı. Kayseri’nin bu güzelliği, Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Kayseri’de hiçbir tarihte ayrım söz konusu olmadı. Şu süreçte de gayet iyi gidiyoruz. Cenazemiz sırasında araç tahsis etmeniz, yanımızda olmanız bizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Çelik de taziyelerini ifade ederek, "Bir araya gelerek acımızı da, mutluluğumuzu da paylaşıyoruz. Mutluluk paylaşıldıkça büyüyor, acı paylaşıldıkça azalıyor. Herkes kenetleniyor böyle bir durumda. Günü gelince hepimiz için netice belli. İşte o gün gidenin arkasından iyi adamdı denilmesi önemli. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bu anlamda Hasan Dede sevilen, sayılan biriymiş ki herkes taziyeye geldi." diye konuştu.

AA

