Çelik’ten kütüphane yorumu: “İyi ki yapmışız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, modern bir şekilde yapılarak 2016 yılının Kasım ayında hizmete giren Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunun kullananlar tarafından ortaya konulduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra hem kitaba erişim hem de ders çalışılması için böyle sakin mekanlara olan ihtiyacı görerek kütüphaneleri yeniden düzenledik. Sizlerin ilgisi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. İyi ki yapmışız. Sizler için yeni mekanlar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



Başkan Mustafa Çelik, gençlerle bir süre sohbet etti, iyi dersler temennisinde bulundu ve kütüphanede bulunan her gence kitap hediye etti. Başkan Çelik, kütüphanenin kafe bölümünde de bir süre gençlerle oturarak çay-simit eşliğinde sohbet etti.



YAZARLIK OKULUNDA KÜLTÜRE VURGU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen Yazarlık Okulu’nu da ziyaret etti. Yazarlık Okulu’nda eğitim veren Bekir Oğuzbaşaran ve Yüksel Kalkan ile görüşen Başkan Mustafa Çelik, yazar adayı örencilerle de sohbet etti. Konuşmasında kültüre vurgu yapan Başkan Çelik, “Bu okuldan Türkiye çapında bir yazar dahi kazandırsak bizim için büyük başarı. Kayseri; sanayi, ticaret, ekonomi ve üretimde çok iyi. Kültür sanatta da daha iyi olmalıyız. Bu açığı kapatmamız gerekiyor, İnşallah Yazarlık Okulu ile BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi’de yaptığımız çalışmalar Kayseri’yi bu anlamda parmakla gösterilecek şehir haline getirecek” diye konuştu.

