“Cemiyet” dergisi’nin 7. sayısı çıktı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın “Gazetecilik” başlıklı ön yazısıyla çıkan dergide, yakın zamanda hayatını kaybeden Gazeteci Ali Ceran ve Ahmet Mülayim’in hayat hikâyelerine genişçe yer verildi. Birçok özel röportaj, söyleşi ve köşe yazısının bulunduğu derginin bu sayısında belediyelerin faaliyetleri de geniş şekilde yer aldı.Yazı İşleri Müdürümüz Ramazan Karakuş’un, Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Furkan Yılmaz Altunöz ile yaptığı “Sevda Yüklü Merkezin Sevdalı Başkanı” başlıklı röportajı ve grafik tasarımcımız Ufuk Çamdal’ın geçtiğimiz ay Mersin’de düzenlenen 3. Kız Kalesi Medya Yarışması’nda aldığı “Yılın En İyi Yerel Gazete Tasarımı” ödülü de bu sayıda yer alarak okuyucularla buluştu.