Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Cemiyet” dergisi’nin 7. sayısı çıktı

Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan “Kayseri Cemiyet ”in 7. sayısı çıktı. Dergide gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ramazan Karakuş’un röportajına ve grafik tasarımcımız Ufuk Çamdal’ın Mersin’de aldığı ödüle de yer verildi.

“Cemiyet” dergisi’nin 7. sayısı çıktı
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ın “Gazetecilik” başlıklı ön yazısıyla çıkan dergide,  yakın zamanda hayatını kaybeden Gazeteci Ali Ceran ve Ahmet Mülayim’in hayat hikâyelerine genişçe yer verildi. Birçok özel röportaj, söyleşi ve köşe yazısının bulunduğu derginin bu sayısında belediyelerin faaliyetleri de geniş şekilde yer aldı.
Kayseri Gündem izleri
Yazı İşleri Müdürümüz Ramazan Karakuş’un, Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Furkan Yılmaz Altunöz ile yaptığı “Sevda Yüklü Merkezin Sevdalı Başkanı” başlıklı röportajı ve grafik tasarımcımız Ufuk Çamdal’ın geçtiğimiz ay Mersin’de düzenlenen 3. Kız Kalesi Medya Yarışması’nda aldığı  “Yılın En İyi Yerel Gazete Tasarımı” ödülü de bu sayıda yer alarak okuyucularla buluştu.


Kayseri Gündem
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.