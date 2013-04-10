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Cenaze Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı

Cenaze için gittikleri Konya’dan dönen ailenin bulunduğu otomobilin Kayseri'de şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Cenaze Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü 4 Yaralı
Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki İ.B.’nin kullandığı 60 HL 515 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan otomobil sürücüsü İ.B. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.B. (57) hastanede hayatını kaybetti. yaralılardan, H.B. (11), K.B. (30) İ.Ç.B. (5) ve M.B. (33) olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hayatını kaybeden İ.B.’nin yakınlarına acı haberi cep telefonundan verdi.
Yapılan incelemenin ardından İ.B.’nin cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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