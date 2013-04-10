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Cenaze Nakil Aracı Aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.

Cenaze Nakil Aracı Aldı
Melikgazi ilçesinin her geçen büyüdüğünü ve bu büyüme ile semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 26 ayrı bölge de mezarlık bulunmaktadır. Yeni alınan 2 adet cenaze nakil aracı 4 cenazeyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip olup, her bölgeye özel tahsis edilmiştir. Dolayısı ile şehir içinde bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü hizmette süreklilik esastır” dedi
İki cenaze aracının şehir merkezinden uzak olan bölgelere tahsis edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, büyüyen ve gelişen ilçe sınırları için her geçen gün yeni araç ve gereç takviyesi yapılarak hizmette verimliliğin artırıldığını sözlerine ekledi.
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