Cep Telefonu ve Sigara Kaçakçılığına Darbe

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gümrük kaçağı cep telefonu satışını engellemeye yönelik yapılan iki ayrı operasyonda, değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 37 adet cep telefonu, 5 adet box cihazı ve 151 adet box cihazı aparatı (ara kablo) ve cep telefonlarına IMEI kopyalamada kullanılan 2 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildiği, olayla ilgili M.U. ve M.V.D. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.



Öte yandan, Gümrük kaçağı sigara, boş filtreli sigara tüpü (makaron), sigara emtialarının girişini ve satışını önlemeye yönelik yapılan operasyonda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 100 bin adet makaron ele geçirildiği ve olayla ilgili M.Ç. isimli şahsın yakalandığı kaydedildi.



Her iki olayla ilgili şüpheliler M.U., M.V.D. ve M.Ç. hakkında 5607 ve 5809 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. (İHA)

