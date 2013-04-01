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Cep Telefonu ve Sigara Kaçakçılığına Darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara satışını engellemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 37 cep telefonu, cep telefonlarına IMEI numarası kopyalamada kullanılan 2 laptop ile 100 bin adet boş filtreli sigara tüpü (makaron) ele geçirdi.

Cep Telefonu ve Sigara Kaçakçılığına Darbe
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gümrük kaçağı cep telefonu satışını engellemeye yönelik yapılan iki ayrı operasyonda, değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 37 adet cep telefonu, 5 adet box cihazı ve 151 adet box cihazı aparatı (ara kablo) ve cep telefonlarına IMEI kopyalamada kullanılan 2 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildiği, olayla ilgili M.U. ve M.V.D. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, Gümrük kaçağı sigara, boş filtreli sigara tüpü (makaron), sigara emtialarının girişini ve satışını önlemeye yönelik yapılan operasyonda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 100 bin adet makaron ele geçirildiği ve olayla ilgili M.Ç. isimli şahsın yakalandığı kaydedildi.

Her iki olayla ilgili şüpheliler M.U., M.V.D. ve M.Ç. hakkında 5607 ve 5809 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. (İHA)
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