Çerkes Kültür Festivali 22 Temmuz’da

Kaynar Mahallesi Muhtarlığı, diğer Kafkas Kültür Dernekleri ve Pınarbaşı yöresinden 55 köy muhtarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve başta Pınarbaşı Belediyesi olmak üzere; Kocasinan, Melikgazi ve Talas İlçe Belediyelerinin destekleri ile Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesinde uluslararası düzeyde bir festival gerçekleştirilecek.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı İzhan Baykal, amaçlarının Uzunyayla’nın kültürel mirasını korumak, yörede ikamet eden ve yöre dışında yaşayan vatandaşları bir araya getirmek sureti ile bölge halkının köyleri ile bağlarının, akrabalık ilişkilerinin, dostlukların korunmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Festivale Kayseri dışındaki diğer illerimizden ve uluslararası arenadan da önemli sayıda katılım sağlanacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Festivale ünlü sanatçılar Nahush Kerim, Kusha Doğan, Svetlana Thagalegova, Ivan Bakıj, Tambi Çimuk katılacak. Ayrıca etkinlikte Aşemez Halk Dansları Topluluğu, Şıble Halk Dansları Topluluğu, Binicilik ve Okçuluk gösterileri, Şeşen gösterisi ve çeşitli kültürel sergiler yer alacak.

(Kayseri Gündem)









