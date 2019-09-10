ÇERKESLER BİRLİK MESAJI VERDİ

Toplantıya, yerel seçimlerde meclis üyesi olarak seçilen üyeler ile Kayseri’de bulunan Çerkes Dernekleri ve Köy Dernekleri eksiksiz katıldılar. Katılımcılar ise şöyle;
Kayseri Kafkas Derneği: Sedat Sürücü, Kurtuluş Şengül.
Uzunyayla Derneği: İlyas Çetin
Dostluk Kulübü: Şirvan Azgıt, Hikmet Canbay.
Uluslararası Kafkas Derneği: Saim Daşcı, Turhan Akhan.
Kaynar Derneği: Mustafa Albayrak.
Methiye Derneği: Şenol Daşdemir, Atakan Yıldız.
Aşağı Borandere: Mehmet Taşkıran, Rahmi Aslan.
Meclis Üyeleri: Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Uğurlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Pamuk ve Ömer Uğurlu, Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi İzhan Baykal ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Sungur. Birleşik Kafkasya Yönetimi’nden: Başkan Cemil Görücü, Erhan Akhan, Ömer Özyürek, Mahir Tok, Musa Tulgar ve Kemal Öztemur.
Kayseri Kafkas Derneği: Sedat Sürücü, Kurtuluş Şengül.
Uzunyayla Derneği: İlyas Çetin
Dostluk Kulübü: Şirvan Azgıt, Hikmet Canbay.
Uluslararası Kafkas Derneği: Saim Daşcı, Turhan Akhan.
Kaynar Derneği: Mustafa Albayrak.
Methiye Derneği: Şenol Daşdemir, Atakan Yıldız.
Aşağı Borandere: Mehmet Taşkıran, Rahmi Aslan.
Meclis Üyeleri: Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Uğurlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Pamuk ve Ömer Uğurlu, Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi İzhan Baykal ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Sungur. Birleşik Kafkasya Yönetimi’nden: Başkan Cemil Görücü, Erhan Akhan, Ömer Özyürek, Mahir Tok, Musa Tulgar ve Kemal Öztemur.
Haber: Ekrem Nazlı