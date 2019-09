ÇERKESLER BİRLİK MESAJI VERDİ Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı, dernek binasında misafirlerine Psıhalıve ikram etti. Toplantıda projeler konuşuldu ve birlik beraberlik mesajı verildi. Toplum faydasına olacak her konuda her türlü fedakarlığa hazır olunduğu ifade edildi. Birlik içerisinde her zaman beraber hareket edileceği konusu güçlendirildi. Başkan Cemil Görücü çalışmaları hakkında yaptığı sunum ardından tüm katılımcılar temenni ve dileklerini dile getirdiler. Bu toplantıların devamlı ve belli aralıklar ile yapılacağı kararlaştırıldı.

10 Eylül 2019 Salı 18:02