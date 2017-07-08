Çerkesler bu festivalde buluşacak

Gubate Restoranda yapılan basın açıklamasında Baykal, festivalin Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Kaynar Mahallesi'nde düzenleneceğini söyledi. Festivalde Çerkes sanatçıların da katılarak, konserler vereceğini kaydeden Baykal şunları söyledi: “Çerkeslerin çoğunlukta yaşadığı Pınarbaşı bölgesinde bir festival düzenlemeyi düşündük. Diğer Kafkas dernekleri ve köy dernekleri ile komite oluşturduk. Fiziksel altyapısının nasıl olacağını belli aralıklarla toplanarak konuştuk. Uluslararası bir festival düzenlemeye karar verdik. Festivali Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pınarbaşı Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de katkısıyla yapacağız. ABD, Kafkas ülkeleri, Arap ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Çerkesler katılacak. Kayseri ve bölgedeki illeri de davet edeceğiz.Pınarbaşı’ndan Büyükşehir Meclis Üyesi Hikmet Şahin ise Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş adına programda bulunduğunu belirterek, “Başkanımız Dursun Ataş festivale herkesten daha fazla destek sağlayacağını söyledi. Onun adına buradayım. Kendisi Avşar olmasına rağmen Çerkesler onu ailesinden biri olarak görürler. Festivalimize destek vermesi bizi mutlu etti. Festivalin neredeyse yüzde 50sini finans etmiş olacak” dedi. 1864’teki Çerkes sürgününe de değinen Şahin, “Yük olmaya değil, buranın yükünü almaya geldi. Çerkesler geldikleri yeri kendi vatanı olarak bilmişlerdir” ifadelerini kullandı.Çerkesce, Türkçe, İngiliz ve Rusca bir belgesel çekiminin de gerçekleştirileceği festivalde Uluslararası Çerkes sanatçılar Nasush Kerim, Kuşha Doğan, Azamat Bishtov, İvan Bakıj,Tambi Cimuk, Surhay Göç konserler verecek. ÇED- KAD korosu, Aşemez , Şible, İkinci Bahar, Yazawoe Dicle Kafkas Halk dansları toplulukları, binicilik ve okçuluk gösterileri, Şeşen gösterisi, moda tasarım defilesi ve kültürel sergiler de festivale renk katacak.