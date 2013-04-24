Çerkez Kültürü Kayseri'de Tanıtılacak

Tanıtım etkinliklerinin ilkini Kayseri Park AVM’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Berk, “İnsanlara bu gösteriyi yapmak istedik. Çerkez kültürünü tanıtmak istedik. Bu ilk etkinlik ile Çerkez kültürünü tanıtmak için yola çıktık” diye konuştu.

Etkinlikler beğenildiği takdirde başka mekanlarda da Çerkez kültürünü tanıtmak için etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Berk, Huzurevi’nde de gösteri yapmayı planladıklarını bildirdi.

Kayseri Park AVM’de gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin sergilediği oyun vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.