Çerkezleri Duygulandıran Hediye

Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde akşam sohbetleri sürüyor. Konağın son konukları ilçede yaşayan Çerkezler oldu. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Çerkez kanaat önderleriyle sohbetinde Sarıkamış'ta yaşanan dramlara değinerek, bununla ilgili belediye olarak yaptıkları kültürel çalışmayı anlattı. Başkan Rifat Yıldırım, Çerkezlerin Sarıkamış'ta yakılan ağıtından oluşan CD'yi misafirlerine hediye etti. Çerkezlerin, milletimizi oluşturan önemli bir kültürel değer olduğunu belirten Başkan Yıldırım, milleti meydana getiren bütün kültürel zenginliklerden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yıldırım, milleti oluşturan her bir zenginliğin önemini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hz. Ali'nin Şam Valisine bir nasihati vardır. Hz. Ali, valiye (Toplumda dine, diyanete ters görmediğin Allah'ın hükmü olmayan konularda, toplumun örf, adet ve gelenekleriyle çelişecek işlerle uğraşma. Toplumu o anlamda serbest bırak. Onu değiştirdiğin takdirde yerine getirdiğin şey doğru olamazsa mesul olursun) diye buyuruyor. Çok önemli bir konuya işaret ediyor. Devlet yönetiminde bunu iyi idrak etmek gerek."

Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferit Duman da, yapılan kültürel çalışmanın kendisini duygulandırdığını belirterek, Başkan Yıldırım'a teşekkür etti.

Başkan Duman, kültürlerin yaşatılmasında gösterilen duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnkarla, yok etmekle bir kültür, bir ırk katledilebilseydi Rusya bunu yapabilirdi ama başaramadı. Rusya yıllarca Çerkezleri Sibirya'ya, Türkiye'ye ve birçok yere sürdü ama ne Türkleri ne de Çerkezleri yok edebildi. O yüzden her kültür bir zenginliktir. Bunu yaşatmak da bir insanlık görevidir. Bundan dolayı belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Mükremin Öner ise, yaklaşık 30 yıl öncesinde Çerkezce bir türküyü söylemekten dolayı hapse gönderilen insanların olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de son yıllarda farklı kültürlere verilen değerde önemli mesafelerin kat edildiğini görüyoruz." dedi. Öner, bu konuda özellikle yerel yönetimlerin katkısına değinerek, "Kayseri'deki belediye başkanlarımızın farklı kültürlere yaklaşımı, siyasi kimliğini üzerinden çıkartamayan siyasetçilere çok güzel bir örnek. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.