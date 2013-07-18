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Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu

Kayseri’de Kızılırmak nehrinde boğulan bir kişinin cesedine 4 gün sonra ulaşıldı.

Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu
Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik köyü yakınlarında bulunan Kızılırmak nehrinin kenarında bir kişiye ait giysilerin iki gündür bulunması üzerine vatandaşların jandarma ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.
İhbar sonrasında jandarma ekipleri ve Kayseri AKUT ekipleri tarafından Kızılırmak nehrinde çalışmalara başlandı. İlk gün sonuca ulaşılamayan çalışmalara Adana’dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi.
İkinci gün sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarda Kayseri AKUT ekibi akşam saatlerinde cesede ulaştı.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cesedin 60 yaşındaki H.H.A.’ya ait olduğunu belirledi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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Önemi yok 5 yıl önce

İnsanlar para kazanmak icin herseyi yapiyolar nasil insanlar acisini yasayamadan bu haberleri gorunce delleniyolar

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DERYA DENİZ 4 yıl önce

Sınanmadığınız Bir aCı üzerine konu$mak Herzaman KoLaydır..

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