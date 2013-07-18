Cesedi 4 Gün Sonra Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Özvatan ilçesine bağlı Kemrelik köyü yakınlarında bulunan Kızılırmak nehrinin kenarında bir kişiye ait giysilerin iki gündür bulunması üzerine vatandaşların jandarma ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.

İhbar sonrasında jandarma ekipleri ve Kayseri AKUT ekipleri tarafından Kızılırmak nehrinde çalışmalara başlandı. İlk gün sonuca ulaşılamayan çalışmalara Adana’dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi.

İkinci gün sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalarda Kayseri AKUT ekibi akşam saatlerinde cesede ulaştı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cesedin 60 yaşındaki H.H.A.’ya ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

