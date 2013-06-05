Çevreciler Kermeste Buluştu

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Hamdi Yüksel’in rehberliğinde ve TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği’ nin destekleriyle yapılan kermese çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Hamdi Yüksel yaptığı konuşmada, “Ülkemizin erozyonla mücadele noktasında büyük katkıları olan TEMA Vakfı’ na destek olabilmek için öğrencilerimizden böyle bir etkinlik yapma isteği geldi. Okul yönetimimiz ve öğrenci velilerimizin ve Kocasinan Belediyemizin çadır desteğiyle bu çalışmayı yaptık” dedi.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı da “Minik yavrularımızın böylesi düşüncelerle çevrelerine katkı sağlama istekleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yavrularımız evlerinden getirdikleri ev yapımı yiyecekleri sergileme fırsatı buldular. Genç TEMA ağabey ve ablalarıyla oyunlar oynadılar, çevre temizliği yaptılar, canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Bu etkinliğe katkı sağlayan okul öğretmenimiz Hamdi Yüksel ve okul yönetimine, temsilciliğimizin değerli yönetim kurulu üyelerine, Genç TEMA' larımıza, sevgili öğrenci kardeşlerime ve onlara bu güzel el ürünü yiyecekleri hazırlayan annelerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.