Cezalandırılan ben miyim, Sarıoğlan mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belediyelere ve kamu kurumlarına destek olunacak, ‘toplum yararına çalışma programı’ çerçevesinde çalışacak işsizlere yönelik istihdam kadroları açıklandı. Bu açıklama ile Sarıoğlan’a İŞKUR’dan 10 kadro verilirken, Kayseri’nin merkez dışındaki AK Partili diğer ilçeleri Bünyan’a 100, Yahyalı’ya 60, Tomarza’ya 70, Akkışla’ya 60, Develi’ye 80, Felahiye’ye 50, Yeşilhisar’a 70, Hacılar’a 40, İncesu’ya 50, muhalif olan Pınarbaşı’na 40, Sarız’a 30 kadro verildi.

İŞKUR’un sadece Sarıoğlan’a 10 kişilik bu işçi tahsisine sert tepki gösteren Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, “Sarıoğlan’ı her fırsatta cezalandıran ve böyle cezalandırmak isteyenlerden hesap soracak, bunlarla ilgili de dedikodu yaparak, bunun düzeltilmesi için ilçe yararına hayırlı bir iş yapacak mısınız?” dedi.

Yıldız şöyle konuştu;

“Göreve geldiğim günden bu güne ilçenin geri kalmasına katkıda bulunanlar, benim hizmet yapmamı engelleyenler, iftira atanlar, dedikodu yapanlar halen Sarıoğlan’a zarar veriyor. Bana verdikleri zarar önemli değil. Zarar gören Sarıoğlan. Bizim soruşturma geçirmemize neden olan bu kişiler, İŞKUR’un 10 kişilik bu cezalandırma kadrosuna karşı şimdi ne yapacaklar çok merak ediyorum. Bu kadronun artırılması,ilçeye daha iyi hizmet verilmesi için hayırlı bir dedikodu yapacaklar mı? Bizlere yaptıklarının ayıbını, utancını böyle temizleyecekler mi? Bugüne kadar halka en iyi hizmeti yapmak için kendi imkanlarımız, gelirlerimiz ile işçi çalıştırdık. Maaşlarını bile ödeyemedik. Bu nedenle yükümüzü azaltmak için İŞKUR’dan fazla işçi talebimiz oldu. Ama, tüm belediyelere İŞKUR fazla işçi tahsis ederken bizi 10 tahsisle cezalandırdı. Şimdi Parti toplantılarında boy gösterip tribüne oynayanlar, Sarıoğlan, belediye ve şahsımla ilgili olur-olmaz yanlış bilgiler verenler, bunun hesabını halka nasıl verecek? Şimdi kim cezalandırıldı ben mi, Sarıoğlan’da yaşayanlar mı? Artık herkes, Sarıoğlan’ın kalkınması için elini taşın altına koymalı. Sarıoğlan için kenetlenmeli. Gerekirse Sarıoğlan’ı cezalandıranlara karşı da dik duruşu göstermelidir.” (Kurum haberi)