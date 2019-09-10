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CHP Akkışla’da mıntıka temizliği yaptı

CHP Akkışla İlçe örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte partililer mıntıka temizliği yaptı. CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da katıldığı etkinlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

CHP Akkışla’da mıntıka temizliği yaptı

CHP Akkışla İlçe örgütü, partinin kuruluşun 96. yılı kutlamaları çerçevesinde doğa ve çevre pikniği düzenledi. Etkinliğe CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve partililer katıldı. Kestoğan Barajı Piknik alanında gerçekleşen etkinlikle ilgili olarak konuşan CHP Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Arslan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “CHP bu ülkenin kurtarıcı ve kurucu partisidir. Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu olarak her zaman ve her koşulda bu ülkeye sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Elbette ülkeler sadece silahla korunmaz. Eğer doğayı ve çevreyi koruyamıyorsanız, uğruna bedeller ödediğiniz topraklarınız ya denize dökülür ya da verimsizleşir. Bunun için partimizin kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Akkışlalı hemşehrilerimiz de yoğun ilgi gösterdiler. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği düzenleyerek, geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. 
 

Kurumsal

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