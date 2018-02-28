CHP İl Başkanı Özer: “Halkımızın geleceğini satıyorlar”

CHP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapılarak, 14 Şeker Fabrikası’nın özelleştirilecek olmasına tepki gösterildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Ümit Özer, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.CHP İl Başkanı Ümit Özer, yapılan tutumun halkın geleceğini satmak olduğunu iddia ederek; “Cumhuriyetle kavgalı olan iktidar 16 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını sata sata bitiremedi. Şimdi de ülkemizin halkımızın hep birlikte zenginleşmesi amacıyla kurulmuş olan Şeker Fabrikalarımızı özelleştiriyor. İşçimize, ülkemize değer katan bu fabrikaların ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef fabrikalarımız ülkenin tek adamına karşı keyfiyetin, saltanatın, emperyalizmin emellerine kurban edilmektedir. İşçinin, çiftçinin isteklerine kulak tıkayan AK Parti iktidarı emperyalizmin emirlerini yerine getirmek için bu fabrikaları satışa sunmakta. Vatandaşımızın geleceği satılmakta. Bunu önlemek için halkımız ile birlikte omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Bayraklı ise “Şeker şirketleri özelleştirme adı altında tasfiye edilip kapatılırsa, Tarımın, çiftçinin köy enstitüleri kapatılmış olacak. Cumhuriyetin kazanımlarını bir daha bir araya getirmemiz mümkün olmaz. Şeker şirketinin adı, planlı tarım, planlı üretim, programlı çalışma şartlarıdır. Bu fabrikalar kapatıldığında insanlar zor durumda kalacak. Bunu yaptıklarına pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak.” şeklinde konuştu.