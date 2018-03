CHP yürüyüşüne saldırı planında "yalnız kurt" taktiği

Zanlı Oğuzhan Korkmaz'ın silahlı terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı.

Tutuklu zanlılar Selim İbiş, Kadir Kökoğlu, Abdullah Albayerli ve Selahattin Aydın, tutuksuz şüpheliler Burhanettin K, Ahmet K, Ayla K, Ferhat K, Ahmet T. ve Seyit K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DEAŞ'ın sözde emiri olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz ile zanlının yakalanmasının ardından Kayseri'de gözaltına alınan Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel hakkında "anayasayı ihlal etmek" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyası ise suç yeri Kocaeli olduğu için diğer şüphelilerin dosyasından ayrılarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianamede, saldırı girişiminin, terör örgütü DEAŞ tarafından Almanya'nın Berlin, Fransa'nın Nice, İngiltere'nin Londra, İspanya'nın Barselona, Belçika'nın Antwerp ve ABD'nin New York kentinde düzenlediği eylemlere benzerliğine dikkati çekildi.

DEAŞ üyelerinin "yalnız kurt" olarak adlandırılan taktikle kamyon/minibüs gibi araçlar kullanılarak kalabalık topluluklara saldırı düzenlediği ve bu eylemlerde birçok insanın öldüğü ve yaralandığına işaret edilen iddianamede, "Somut olayımızda da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda şüpheliler Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in CHP Genel Başkanının içerisinde bulunduğu yürüyüş grubunun hedef seçildiği, Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara Güven Park'tan başlayan 'Adalet' yürüyüşünün Kocaeli-Sakarya güzergahından hareketle İstanbul'da sonlandırılması planlanan bölümünün önem arz ettiği, kamuoyunda daha çok infial yaratmak amacıyla saldırının özellikle bu bölümüne yönelik 'yalnız kurt' taktiğiyle planlandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Saldırı hazırlığı 155 ihbarıyla ortaya çıktı

İddianamede, saldırı girişiminin, 5 Temmuz 2017'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan kişinin, DEAŞ üyelerince bir minibüs kiralandığı şeklindeki ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi.

İhbar üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları takibe aldığı kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda Korkmaz tarafından bir iş yerinden kiralanan ve diğer şüpheliler Emre Emre, Ali Merttaş ve Kaan Aslan ile DEAŞ'tan alınan talimatla yürüyüşe yönelik bu araçla saldırı planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Saldırı talimatı "conversation" programından



İddianamede, polis ekiplerinin takibi sonucunda Kocaeli D-100 karayolu Köse köy ışıklarında durdurulan minibüste gözaltına alınan Korkmaz'ın, eylem talimatını cep telefonundan gelen mesajla aldığı bilgisine de yer verildi.

Zanlının yakalanma esnasında cep telefonundan, kendiliğinden mesajları silme özelliği olan "conversation" programından mesajlaştığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, Korkmaz'ın telefonunda "gt44" adıyla kayıtlı kişice gönderilen iletide "Yaklaşınca camlarını kilitle, öncelikle hedefin liderleri olsun, güç yetiremezsen en uygun yerden gir. Emniyet kemerini bağla, kapılarını, pencerelerini kilitle, durma hiç durma, uygun bir yere hattı kır at, sonra telefonunu at..." şeklinde ifadeler bulunduğuna dikkati çekildi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de yürüyüş güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada Kayseri ve Kocaeli'de gözaltına alınan zanlı sayısı 15'e yükselmişti.

